Инвесторы в "зеленую" энергетику отреагировали на переписку Палицы-Геруса

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 19936 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100783 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105672 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132194 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110164 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130612 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101936 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102551 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104394 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102042 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Инвесторы в "зеленую" энергетику отреагировали на переписку Палицы-Геруса

Инвесторы в "зеленую" энергетику отреагировали на переписку Палицы-Геруса

Киев  •  УНН

 • 10654 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Инвесторы в "зеленую" энергетику считают обнародованные в сети идеи главы энергетического Комитета ВР Андрея Геруса и нардепа Игоря Палицы о продаже государству объектов "зеленой" энергетики неприемлемыми. Об этом в комментарии УНН заявил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Такие намерения являются ни чем иным, как политическим давлением на инвесторов "зеленой" энергетики и попытками завести отрасль в дефолтное положение, считает глава Ассоциации.

"Это предложение вообще не может быть выполнено. Во-первых, за какие деньги планируется выкупать эти проекты? Во-вторых, как инвестор может продать проект, когда у него идет процесс строительства и он имеет обязательства перед банками, перед страховыми компаниями, партнерами. Это какое-то непонятное предложение, которое не имеет реального воплощения", - пояснил Конеченков.

Напомним, в сети появилось фото переписки главы энергетического Комитета ВР Андрея Геруса, в котором он обсуждал со своим коллегой Игорем Палицей "зеленые" тарифы, и то, как можно расправиться с инвесторами, если те не пойдут на их условия.

Отметим, что Геруса обвиняют в попытке срыва правительственного законопроекта (3658) о снижении "зеленого" тарифа. Этот законопроект содержит меморандум между правительством и производителями "зеленой" энергетики. Инвесторы уже заявили, что любые поправки и существенные изменения в законопроект сведут его нет.

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