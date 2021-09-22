Інвестиції, які йшли в нерухомість, Законопроект 5600 зажене під подушку - економіст

Нагадаємо, на цьому тижні Верховна Рада планує проголосувати за “антиолігархічний” законопроект № 5600 “Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень”. Який, як планували Президент України Володимир Зеленський і чиновники повинен підвищити ренту за видобуток залізної руди. Саме в контексті залізної руди говорили про Ріната Ахметова і охрестили законопроект “антиахметовським”.

Однак, коли текст документу з’явився на сайті ВРУ, виявилося, що про олігархів в ньому не так багато. Тільки частину бюджетних надходжень можна отримати з підвищення ренти на руду, проте більшу суму планується покрити взявши додаткові податки з агропромисловості, нерухомості, оптової торгівлі і середнього бізнесу.

Ціни на нерухомість зростуть на третину і цілий ринок, до мабуть і вся галузь будівництва опиняться в ситуації стагнації, впевнений експерт.

“Спочатку поясню проблему з ПДВ. Якщо його вводять на повторні продажі, це означає що ціна будинків і квартир виростає на 20% для всіх споживачів. Це буде мати катастрофічні наслідки для ринку — він буквально обрушиться і загальмується в розвиток. Юрособи втратять економічний інтерес до того, щоб вкладати в нього.

В кінцевому рахунку заплатить за таке зростання цін споживач. Який і так постраждав від зростання квартир на 10% за цей рік.

Далі, ми практично позбавимо людей основного джерела капіталовкладення сьогодні — купівлі квартири. Тепер ті інвестиції які йшли в нерухомість будуть лежати грубо кажучи під подушкою і нікуди не йти”, пояснює Геєць.

Також прийняттям 5600 ВРУ може посприяти створенню тіньового ринку нерухомості і посиленню корупції контролюючими органами.

“Застосування різного роду схем по оптимізації дозволить перевіряючим і правоохоронним органам отримати більше влади, а значить посилить корупційну складову.

Одним словом, краще державі взагалі не торкатися такої сфери як нерухомість в 5600. Але, якщо вже й торкнулася то хоча б проконтролювати, щоб законопроект ні в якому разі не приймався в початковому варіанті”, додав директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць.