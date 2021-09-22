Инвестиции, которые шли в недвижимость, Законопроект 5600 загонит под подушку - экономист

Напомним, на этой неделе Верховная Рада планирует проголосовать за “антиолигархический” законопроект № 5600 “Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений”. Который, как планировали Президент Украины Владимир Зеленский и чиновники должен повысить ренту за добычу железной руды. Именно в контексте железной руды говорили о Ринате Ахметове и окрестили законопроект “антиахметовским”.

Однако, когда текст документа появился на сайте ВРУ, оказалось, что об олигархах в нем не так много. Только часть бюджетных поступлений можно получить с повышения ренты на руду, однако большую сумму планируется покрыть взяв дополнительные налоги с агропромышленности, недвижимости, оптовой торговли и среднего бизнеса.

Цены на недвижимость вырастут на треть и целый рынок, до пожалуй и вся отрасль строительства окажутся в ситуации стагнации, уверен эксперт.

“Вначале объясню проблему с НДС. Если его вводят на повторные продажи, это значит что цена домов и квартир вырастает на 20% для всех потребителе. Это будет иметь катастрофические последствия для рынка — она буквально обрушится и затормозится в развитие. Юрлица потеряют экономический интерес к тому, чтобы вкладывать в него.

В конечном счете заплатит за такой рост цен потребитель. Который и так пострадал от роста квартир на 10% за этот год.

Дальше, мы практически лишим людей основного источника капиталовложения сегодня — покупки квартиры. Теперь те инвестиции которые шли в недвижимость будут лежать грубо говоря под подушкой и никуда не идти”, объясняет Геец.

Также принятием 5600 ВРУ может поспособствовать созданию теневого рынка недвижимости и усилению коррупции контролирующими органами.

“Применение разного рода схем по оптимизации позволит проверяющим и правоохранительным органам получить больше власти, а значит усилит коррупционную составляющую.

Одним словом, лучше государству вообще не касаться такой сферы как недвижимость в 5600. Но, если уж и коснулось то хотя бы проконтролировать, чтобы законопроект ни в коем случае не принимался в изначальном варианте”, добавил директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец.