Інвестбанкір про збій роботи Facebook, Instagram, Whatsapp: це повний провал команди і мільярдні збитки

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Вчора ввечері, 4 жовтня, мільйони користувачів соціальної мережі Facebook, а також Instagram і WhatsApp, які належать їй, поскаржилися на збої у роботі сервісів. Робота соцмереж заморозилась на сьому годину і завдала мільярдних збитків компаніям. Інвестбанкір Ерік Найман розповів УНН, чим цей цифровий колапс обернеться для компанії і користувачів.

Цитата

“З точки зору технологій — це найбільший збій за всю історію існування соціальних мереж, але з точки зору фінансової для Facebook втрата відносно невелика, недоотриманий прибуток оцінюється в 60 млн доларів. Але при цьому ринкова капіталізація впала більше ніж на 40 млрд доларів. Якщо оцінювати яких збитків більше: фінансовий або репутаційний, то це останнє. Репутація постраждала дуже сильно”, — говорить Найман.

Додамо

За словами інвестбанкіра для всіх стало несподіванкою як довго соцмережі не могли повернути до колишньої роботи. “Мене здивувало, що вони не підготувалися до такої технологічної події у себе всередині. Бо зазвичай коли компанія запускає новий сервер або технологію, і щось пішло не так, то швидко відкочуються назад зміни, тобто у компанії завжди є „факапна“ версія, на яку можна пересісти назад. А вони чомусь не змогли це зробити, і сталося сім годин простою. Тепер вони будуть приділяти велику увагу технологічній безпеці. Від цієї всієї історії виграв тільки Телеграм, який радісно працював”, — пояснює Найман. За його словами, такі неполадки приведуть до того, що користувачі будуть переходити на інші соцмережі і месенджери, шукати альтернативи, які до цього не давали збій.

Контекст

Нагадаємо, засновник Facebook Марк Цукерберг вперше з моменту падіння соцмережі прокоментував ситуацію. Він вибачився за неполадки в роботі сервісів, він написав, що прекрасно розуміє, наскільки ці сервіси важливі для людей по всьому світу.

“Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger повертаються в онлайн-режим. Вибачте за сьогоднішній збій. Я знаю, наскільки сильно ви розраховуєте на наші послуги, щоб залишатися на зв’язку з людьми, які вам дорогі”, — заявив Цукерберг.

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