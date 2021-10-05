Инвестбанкир о сбое работы Facebook, Instagram, Whatsapp: это полный провал команды и миллиардные убытки

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Вчера вечером, 4 октября, миллионы пользователей социальной сети Facebook, а также принадлежащих ей Instagram и WhatsApp пожаловались на сбои в работе сервисов. Работа соцсетей заморозилась на семь часов и нанесла миллиардные убытки компаниям. Инвестбанкир Эрик Найман рассказал УНН, чем этот цифровой коллапс обернется для компании и пользователей.

Цитата

“С точки зрения технологий — это крупнейший сбой за всю историю существования социальных сетей, но с точки зрения финансовой для Facebook потеря относительно небольшая, недополученная прибыль оценивается в 60 млн долларов. Но при этом рыночная капитализация упала больше чем на 40 млрд долларов. Если оценивать какой ущерб больше: финансовый или репутационный, то это последнее. Репутация пострадала очень сильно”, — говорит Найман.

Добавим

По словам инвестбанкира для всех стало неожиданностью как долго соцсети не могли вернуть к прежней работе. “Меня удивило, что они не подготовились к такому технологическому событию у себя внутри. Потому что обычно когда компания запускает новый сервер или технологию, и что-то пошло не так, то быстро откатываются назад изменения, то есть у компании всегда есть „факапная“ версия, на которую можно пересесть назад. А они почему-то не смогли это сделать, и произошло семь часов простоя. Теперь они будут уделять большое внимание технологической безопасности. От этой всей истории выиграл только Телеграмм, который радостно работал”, — поясняет Найман. По его словам, такие неполадки приведут к тому, что пользователи будут переходить на другие соцсети и мессенджеры, искать альтернативы, которые до этого не давали сбой.

Контекст

Напомним, основатель Facebook Марк Цукерберг впервые с момента падения соцсети прокомментировал ситуацию. Он извинился за неполадки в работе сервисов, он написал, что прекрасно понимает, насколько эти сервисы важны для людей по всему миру.

“Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются в онлайн-режим. Извините за сегодняшний сбой. Я знаю, насколько сильно вы рассчитываете на наши услуги, чтобы оставаться на связи с людьми, которые вам дороги”, — заявил Цукерберг.

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