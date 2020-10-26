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Інвентаризацію земель Міноборони планують завершити до 2023 року

Інвентаризацію земель Міноборони планують завершити до 2023 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Міністерстві оборони України планують завершити процес інвентаризації земель до 2023 року. Так, на сьогодні до Держгеокадастру внесено менше половини земельних ділянок, які є на обліку Міноборони. Про це у Міністерстві повідомили у відповіді на інформаційний запит УНН.

“На обліку Міноборони станом на 1 січня 2020 року перебуває 3 515 земельних ділянок загальною площею 518,672 тис. га, із яких на сьогодні до Держгеокадастру внесено 1 589 земельних ділянок загальною площею 245,671 тис. га”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що інвентаризація земель Міноборони здійснюється в межах кошторису, наданого Міноборони на відповідний бюджетний рік, додаткові грошові кошти на вказані цілі не виділялися.

“Завершити процес інвентаризації земель Міноборони планується до кінця 2023 року”, — додається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Міноборони активізує роботу з Держгеокадастром, щоб провести інвентаризацію своїх земель. 

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