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Инвентаризацию земель Минобороны планируют завершить до 2023 года

Инвентаризацию земель Минобороны планируют завершить до 2023 года

Киев • УНН

 • 21130 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. В Министерстве обороны Украины планируют завершить процесс инвентаризации земель до 2023 года. Так, на сегодня в Госгеокадастр внесены менее половины земельных участков, которые есть на учете Минобороны. Об этом в Министерстве сообщили в ответе на информационный запрос УНН.

"На учете Минобороны по состоянию на 1 января 2020 года находится 3 515 земельных участков общей площадью 518,672 тыс. га, из которых на сегодняшний день в Госгеокадастр внесены 1589 земельных участков общей площадью 245,671 тыс. га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвентаризация земель Минобороны осуществляется в пределах сметы, предоставленной Минобороны на соответствующий бюджетный год, дополнительные денежные средства на указанные цели не выделялись.

"Завершить процесс инвентаризации земель Минобороны планируется до конца 2023 года", - добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минобороны активизирует работу с Госгеокадастром, чтобы провести инвентаризацию своих земель.

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