Інтерпол залишився єдиним каналом зв’язку з російськими правоохоронцями – В.Неволя
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Інтерпол залишився єдиним каналом зв’язку з російськими правоохоронцями. Про це під час прямої лінії заявив керівник робочого апарату Українського бюро Інтерполу Василь Неволя, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній день, канал Інтерполу залишився єдиним каналом зв’язку з російськими правоохоронцями. У зв’язку з тим, що починаючи з 2014 року ми переконалися й побачили, що РФ вкрай недобросовісно використовує елементи і можливості між державами, було прийнято рішення Уряду, за нашою пропозицією, вийти з усіх систем співробітництва в рамках СНД і залишити тільки загальновизнані міжнародні канали, до яких відноситься канали Інтерполу. Ми активно спілкуємося з російськими колегами цими каналами”, — зазначив В.Неволя.
Як повідомляв УНН, заступник генерального прокурора Євген Єнін заявляє, що в рамках Інтерполу є надзвичайно низький рівень взаємодії з боку Росії.