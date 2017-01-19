Інтерпол залишився єдиним каналом зв’язку з російськими правоохоронцями – В.Неволя

“На сьогоднішній день, канал Інтерполу залишився єдиним каналом зв’язку з російськими правоохоронцями. У зв’язку з тим, що починаючи з 2014 року ми переконалися й побачили, що РФ вкрай недобросовісно використовує елементи і можливості між державами, було прийнято рішення Уряду, за нашою пропозицією, вийти з усіх систем співробітництва в рамках СНД і залишити тільки загальновизнані міжнародні канали, до яких відноситься канали Інтерполу. Ми активно спілкуємося з російськими колегами цими каналами”, — зазначив В.Неволя.

Як повідомляв УНН, заступник генерального прокурора Євген Єнін заявляє, що в рамках Інтерполу є надзвичайно низький рівень взаємодії з боку Росії.