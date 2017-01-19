Интерпол остался единственным каналом связи с российскими правоохранителями - В.Неволя

"На сегодняшний день, канал Интерпола остался единственным каналом связи с российскими правоохранителями. В связи с тем, что начиная с 2014 года мы убедились и увидели, что РФ крайне недобросовестно использует элементы и возможности между государствами, было принято решение правительства, по нашему предложению, выйти из всех систем сотрудничества в рамках СНГ и оставить только общепризнанные международные каналы, к которым относятся каналы Интерпола. Мы активно общаемся с российскими коллегами по этим каналам", - отметил В.Неволя.

Как сообщал УНН, заместитель Генерального прокурора Евгений Енин заявляет, что в рамках Интерпола чрезвычайно низкий уровень взаимодействия со стороны России.