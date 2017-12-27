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Interpol відмовився оголосити Плахотнюка в міжнародний розшук за запитом РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Міжнародна організація кримінальної поліції Interpol відмовилася оголошувати лідера Демпартії Володимира Плахотнюка в міжнародний розшук за запитом Росії. Про це повідомляє видання Deschide з посиланням на Центр міжнародного поліцейського співробітництва, передає УНН.

Interpol відмовився оголосити Плахотнюка в міжнародний розшук за запитом РФ

Генеральний Секретар Interpol, головний офіс якої знаходиться у французькому місті Ліоні, розглянув прохання РФ оголосити в міжнародний розшук Володимира Плахотнюка. В результаті вивчення даного документа було прийнято рішення про те, що його автори керуються виключно політичними інтересами. Відповідна інформація міститься в офіційній відповіді, наданій Міжнародним центром взаємодії поліцейських, з яким ознайомилось видання.

У документі також згадали про те, що це повторне рішення у даній справі. Аналогічний запит генеральний секретаріат Interpol розглядав 6 червня поточного року, зазначає видання.

Нагадаємо, у квітні 2017 року з’явилася інформація про запобігання українськими і молдовськими спецслужбами спробі замаху на В.Плахотнюка.

Як повідомили українські прикордонники, за задумом замовників, результатом замаху мало стати погіршення відносин між Україною і Молдовою. У злочинне угруповання входили громадяни обох країн. Керівництво, найімовірніше, здійснювалося з РФ. Слід зазначити, що план спецоперації із затримання злочинців затвердив особисто Президент України Петро Порошенко.

 

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