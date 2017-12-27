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Interpol отказался объявить Плахотнюка в международный розыск по запросу РФ

Киев • УНН

 • 8139 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Международная организация уголовной полиции Interpol отказалась объявлять лидера Демпартии Владимира Плахотнюка в международный розыск по запросу России. Об этом сообщает издание Deschide со ссылкой на Центр международного полицейского сотрудничества, передает УНН.

Interpol отказался объявить Плахотнюка в международный розыск по запросу РФ

Генеральный Секретарь Interpol, главный офис которой находится во французском городе Лионе, рассмотрел просьбу РФ объявить в международный розыск Владимира Плахотнюка. В результате изучения данного документа было принято решение о том, что его авторы руководствуются исключительно политическими интересами. Соответствующая информация содержится в официальном ответе, предоставленном Международным центром взаимодействия полицейских, с которым ознакомилось издание.

В документе также вспомнили о том, что это повторное решение по данному делу. Аналогичный запрос генеральный секретариат Interpol рассматривал 6 июня текущего года, отмечает издание.

Напомним, в апреле 2017 года появилась информация о предотвращении украинскими и молдавскими спецслужбами попытки покушения на В.Плахотнюка.

Как сообщили украинские пограничники, по замыслу заказчиков, результатом покушения должно было стать ухудшение отношений между Украиной и Молдовой. В преступную группировку входили граждане обеих стран. Руководство, скорее всего, осуществлялось с РФ. Следует отметить, что план спецоперации по задержанию преступников утвердил лично Президент Украины Петр Порошенко.

 

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