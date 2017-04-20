Інтерпол розшукує більше 170 тисяч осіб – В.Неволя
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У базі даних розшукуваних осіб Інтерполу перебуває більше 170 тисяч осіб. Про це на брифінгу в аеропорту "Бориспіль" заявив начальник департаменту Інтерполу та Європолу Національної поліції України Василь Неволя, передає кореспондент УНН.
“Якщо взяти базу розшукуваних осіб (Інтерполу — ред.), то на сьогоднішній день кількість осіб, які перебувають на обліку в цій базі, перевищує 170 тисяч”, — сказав В.Неволя.
За його даними, у базі викрадених документів міститься 72 млн облікових одиниць. У базі викраденого транспорту перебуває понад 7 млн розшукуваних одиниць.
Він нагадав, що базами Інтерполу користаються 190 країн.
Як повідомляв УНН, з початку 2017 року Україна виконала понад тисячу запитів Інтерполу.