Интерпол разыскивает более 170 тыс. человек - В.Неволя

"Если взять базу разыскиваемых лиц (Интерпола - ред.), то на сегодняшний день количество лиц, состоящих на учете в этой базе, превышает 170 тыс.", - сказал В.Неволя.

По его данным, в базе похищенных документов содержится 72 млн учетных единиц. В базе похищенного транспорта находится более 7 млн ​​разыскиваемых единиц.

Он напомнил, что базами Интерпола пользуются 190 стран.

Как сообщал УНН, с начала 2017 года Украина выполнила более тысячи запросов Интерпола.