Интерпол разыскивает более 170 тыс. человек - В.Неволя
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В базе данных разыскиваемых лиц Интерпола находится более 170 тыс. человек. Об этом на брифинге в аэропорту "Борисполь" заявил начальник департамента Интерпола и Европола Национальной полиции Украины Василий Неволя, передает корреспондент УНН.
"Если взять базу разыскиваемых лиц (Интерпола - ред.), то на сегодняшний день количество лиц, состоящих на учете в этой базе, превышает 170 тыс.", - сказал В.Неволя.
По его данным, в базе похищенных документов содержится 72 млн учетных единиц. В базе похищенного транспорта находится более 7 млн разыскиваемых единиц.
Он напомнил, что базами Интерпола пользуются 190 стран.
Как сообщал УНН, с начала 2017 года Украина выполнила более тысячи запросов Интерпола.