Інтерпол розгляне питання відновлення міжнародного розшуку В.Януковича наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Питання щодо відновлення міжнародного розшуку екс-президента України Віктора Януковича буде розглянуте під час засідання комісії Інтерполу, яка відбудеться 26-29 січня. Про це під час прямої лінії заявив керівник робочого апарату Українського бюро Інтерполу Василь Неволя, передає УНН.
"Я так думаю, що до кінця поточного місяця буде рішення (щодо розшуку Януковича – ред.). Засідання комісії (по контролю за файлами Інтерполу) буде 26 - 29 січня. За інсайдерською інформацією, дане питання там буде розглянуто", - повідомив В.Неволя.
Нагадаємо, екс-президент Віктор Янукович заявив, що 20 січня в Печерському районному суді Києва відбудеться судове засідання, де буде розглядатися клопотання Генеральної прокуратури України про можливість проведення заочного досудового розслідування у його справі.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор проситиме сформувати групу для початку переговорів з Латвією щодо конфіскованих коштів В.Януковича.