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Інтерпол розгляне питання відновлення міжнародного розшуку В.Януковича наступного тижня

Київ • УНН

 • 9943 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Питання щодо відновлення міжнародного розшуку екс-президента України Віктора Януковича буде розглянуте під час засідання комісії Інтерполу, яка відбудеться 26-29 січня. Про це під час прямої лінії заявив керівник робочого апарату Українського бюро Інтерполу Василь Неволя, передає УНН.

"Я так думаю, що до кінця поточного місяця буде рішення (щодо розшуку Януковича – ред.). Засідання комісії (по контролю за файлами Інтерполу) буде 26 - 29 січня. За інсайдерською інформацією, дане питання там буде розглянуто", - повідомив В.Неволя.

Нагадаємо, екс-президент Віктор Янукович заявив, що 20 січня в Печерському районному суді Києва відбудеться судове засідання, де буде розглядатися клопотання Генеральної прокуратури України про можливість проведення заочного досудового розслідування у його справі.

Як повідомляв УНН, Генпрокурор проситиме сформувати групу для початку переговорів з Латвією щодо конфіскованих коштів В.Януковича.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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