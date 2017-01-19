Интерпол рассмотрит вопрос возобновления международного розыска В.Януковича на следующей неделе

"Я так думаю, что до конца текущего месяца будет решение (относительно розыска В.Януковича - ред.). Заседание комиссии (по контролю за файлами Интерпола) будет 26 - 29 января. По инсайдерской информации, данный вопрос там будет рассмотрен", - сообщил В.Неволя.

Напомним, экс-президент Виктор Янукович заявил, что 20 января в Печерском районном суде Киева состоится судебное заседание, где будет рассматриваться ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о возможности проведения заочного досудебного расследования по его делу.

Как сообщал УНН, Генпрокурор будет просить сформировать группу для начала переговоров с Латвией относительно конфискованных средств В.Януковича.