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Интерпол рассмотрит вопрос возобновления международного розыска В.Януковича на следующей неделе

Киев • УНН

 • 9943 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Вопрос о восстановлении международного розыска экс-президента Украины Виктора Януковича будет рассмотрен на заседании комиссии Интерпола, которая состоится 26-29 января. Об этом во время прямой линии заявил руководитель рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола Василий Неволя, передает УНН.

"Я так думаю, что до конца текущего месяца будет решение (относительно розыска В.Януковича - ред.). Заседание комиссии (по контролю за файлами Интерпола) будет 26 - 29 января. По инсайдерской информации, данный вопрос там будет рассмотрен", - сообщил В.Неволя.

Напомним, экс-президент Виктор Янукович заявил, что 20 января в Печерском районном суде Киева состоится судебное заседание, где будет рассматриваться ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о возможности проведения заочного досудебного расследования по его делу.

Как сообщал УНН, Генпрокурор будет просить сформировать группу для начала переговоров с Латвией относительно конфискованных средств В.Януковича.

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