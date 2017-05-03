Інтерпол припинив міжнародний розшук Е.Ставицького - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Комісія з контролю за файлами Інтерполу прийняла рішення про припинення міжнародного розшуку екс-міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив його адвокат Юрій Іващенко, передає УНН.
"Комісія з контролю за файлами Інтерполу на 99 сесії прийняла рішення про припинення розшуку Едуарда Ставицького", - написав Ю.Іващенко.
За його словами, сьогодні з Інтерполу ними було отримано офіційне підтвердження про те, що скарга Е.Ставицького повністю задоволена, "його кримінальне переслідування визнано політичним".
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Нагадаємо, Генеральна прокуратура України направила запит до Ізраїлю з видачі колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького (Натана Розенберга).
Як повідомляв УНН, в квітні 2014 року Служба безпеки України оголосила в розшук екс-міністра енергетики і вугільної промисловості України Едуарда Ставицького. Щодо нього було розпочато кримінальне провадження за ст.191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Також зазначалося, що під час обшуку місць проживання екс-міністра енергетики правоохоронці вилучили 4,8 млн доларів і 42 кг золота.
У 2014 році Едуард Ставицький отримав громадянство Ізраїлю і знаходиться на території цієї країни.