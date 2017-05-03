Интерпол прекратил международный розыск Э.Ставицкого - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Комиссия по контролю за файлами Интерпола приняла решение о прекращении международного розыска экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Юрий Иващенко, передает УНН.
"Комиссия по контролю за файлами Интерпола на 99 сессии приняла решение о прекращении розыска Эдуарда Ставицкого",- написал Ю.Иващенко.
По его словам, сегодня с Интерпола им получено официальное подтверждение о том, что жалоба Э. Ставицкого полностью удовлетворена, "его уголовное преследование признано политическим".
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Напомним, Генеральная прокуратура Украины направила запрос в Израиль по выдаче бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого (Натана Розенберга).
Как сообщал УНН, в апреле 2014 года Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого. В отношении него было начато уголовное производство по ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Также отмечалось, что при обыске мест проживания экс-министра энергетики правоохранители изъяли 4,8 млн долларов и 42 кг золота.
В 2014 году Эдуард Ставицкий получил гражданство Израиля и находится на территории этой страны.