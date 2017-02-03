Інтернет на всіх станціях столичного метро з’явиться до середини 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Інтернет з’явиться на всіх станціях столичного метро до середини 2018 року. Про це повідомив начальник КП “Київський метрополітен” Віктор Брагінський в ефірі "5 каналу", передає УНН.
“Темпи розвитку WiFi у метро залежать від інвестора. Зараз інвестор провів інтернет на 11 станціях метро... до середини 2018 року він (інвестор — ред.) має покрити увесь метрополітен інтернетом, згідно договору”, — повідомив В.Брагінський.
Нагадаємо, на станції метро “Лівобережна” оновлять навігацію до Євробачення для того, щоб туристам було легше орієнтуватися під час проведення конкурсу.
Як повідомляв УНН, на сьогодні не обговорюється питання підняття тарифів у столичному метро до 6 грн.