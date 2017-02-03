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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Интернет на всех станциях столичного метро появится до середины 2018 г.

Киев • УНН

 • 9159 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Интернет появится на всех станциях столичного метро до середины 2018 года. Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в эфире "5 канала", передает УНН.

Интернет на всех станциях столичного метро появится до середины 2018 г.

"Темпы развития WiFi в метро зависят от инвестора. Сейчас инвестор провел интернет на 11 станциях метро... до середины 2018 г. он (инвестор - ред.) должен покрыть весь метрополитен интернетом, согласно договору", - сообщил В.Брагинский.

Напомним, на станции метро "Левобережная" обновят навигацию на Евровидение для того, чтобы туристам было легче ориентироваться при проведении конкурса.

Как сообщал УНН, сегодня не обсуждается вопрос повышения тарифов в столичном метро до 6 грн.

Украинские Национальные Новости

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