Интернет на всех станциях столичного метро появится до середины 2018 г.
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Интернет появится на всех станциях столичного метро до середины 2018 года. Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в эфире "5 канала", передает УНН.
"Темпы развития WiFi в метро зависят от инвестора. Сейчас инвестор провел интернет на 11 станциях метро... до середины 2018 г. он (инвестор - ред.) должен покрыть весь метрополитен интернетом, согласно договору", - сообщил В.Брагинский.
Напомним, на станции метро "Левобережная" обновят навигацию на Евровидение для того, чтобы туристам было легче ориентироваться при проведении конкурса.
Как сообщал УНН, сегодня не обсуждается вопрос повышения тарифов в столичном метро до 6 грн.