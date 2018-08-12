"Інтер" переміг "Атлетіко" у заключній грі Міжнародного кубку чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Мадридська арена “Ванда Метрополітано” прийняла зустріч Міжнародного кубку чемпіонів за участі за участі господарів мадридського “Реалу” та міланського “Інтера”, повідомляє УНН.
У першому моменті матчу Мауро Ікарді не переграв при виході воротаря команди. Після гострого пострілу не вистачило точності. З дальньої відстані Брозовіч потурбував голкіпера Облака — без успіху.
На 89 хвилині Вітоло втратив найбільш реальну нагоду вирівняти становище. Кіпер у падінні відбив м’яча — 1:0 на користь “матрацників”.
Додамо, що після трьох турів турнір підбіг до завершення. На вершину вирвалися “Тотенхем”, “Борусія” Д та “Інтер” в активі яких 7 очок. Наступна трійка турнірної таблиці — “Арсенал”, “Ліверпуль” “Реал” відстали на один пункт.