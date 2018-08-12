"Интер" победил "Атлетико" в заключительной игре Международного кубка чемпионов

В первом моменте матча Икарди не переиграл при выходе вратаря команды. После острого выстрела не хватило точности. С дальнего расстояния Брозович побеспокоил голкипера Облака — безуспешно.

На 89 минуте Витол потерял наиболее реальную возможность выровнять положение. Кипер в падении отбил мяч — 1:0 в пользу “матрасников”.

Добавим, что после трех туров турнир подошел к завершению. На вершину вырвались “Тоттенхэм”, “Боруссия” Д и “Интер” в активе которых 7 очков. Следующая тройка турнирной таблицы — “Арсенал”, “Ливерпуль” “Реал” отстали на один пункт.