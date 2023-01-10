Інтенсивність вогню російської артилерії на деяких ділянках впала до 75% – CNN

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Як повідомляє CNN, поки що не має чіткого та однозначного пояснення цьому явищу. Можливо, росія обмежує артилерійські снаряди через брак запасів, або це може бути частиною переоцінки тактики, враховуючи успішні наступальні дії української армії. Але в будь-якому випадку, значне зниження артилерійських атак є ще одним доказом дедалі слабкішої позиції Росії на полі бою майже через рік після її вторгнення.

Це також відбувається і в той момент, коли Україна отримує посилену військову підтримку від своїх західних союзників. Зокрема, минулого тижня США та Німеччина оголосили, що вперше нададуть українським силам бойові броньовані машини, а також ще одну ракетну батарею Patriot Defense, яка допоможе захистити небо.

Нагадаємо

Посол ЄС в Україні повідомив, що росія вже майже стоїть перед питанням, чого вони досягнуть нескінченними обстрілами.