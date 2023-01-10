Интенсивность огня российской артиллерии на некоторых участках упала до 75% - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Российская артиллерия резко сократила интенсивность огня и на некоторых участках он снизился на 75%. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники во власти Украины и США, передает УНН.
Детали
Как сообщает CNN, пока нет четкого и однозначного объяснения этому явлению. Возможно, россия ограничивает артиллерийские снаряды из-за нехватки запасов или это может быть частью переоценки тактики, учитывая успешные наступательные действия украинской армии. Но в любом случае значительное снижение артиллерийских атак является еще одним доказательством все более слабой позиции россии на поле боя почти через год после ее вторжения.
Это тоже происходит и в тот момент, когда Украина получает усиленную военную поддержку от своих западных союзников. В частности, на прошлой неделе США и Германия объявили, что впервые предоставят украинским силам боевые бронированные машины, а также еще одну ракетную батарею Patriot Defense, которая поможет защитить небо.
Напомним
Посол ЕС в Украине сообщил, что россия уже почти стоит перед вопросом, чего они достигнут бесконечными обстрелами.