Інструментом проти незгодних з окупацією Криму є репресії та залякування - МЗС

"Останні дії російської окупаційної влади у Криму вчергове підтверджують: єдиним інструментом проти незгодних з незаконною окупацією українського Криму є репресії та залякування", - заявили в МЗС.

За інформацією міністерства, саме так у МЗС розцінюють безпідставні обшуки у домівках кримських татар, в результаті яких громадяни України Ескендер Абдулганієв, Рустем Емірусеінов та Арсен Абхаіров були незаконно затримані.

"Ми також стурбовані триваючими намаганнями РФ використати у цілях агресії проти України інструментарій міжнародного співробітництва у сфері боротьби із злочинністю. Останнім прикладом стало рішення так званого "верховного суду" у Криму, на підставі якого Ескендера Барієва, голову Кримськотатарського ресурсного центру та члена Меджлісу кримськотатарського народу, може бути оголошено у міжнародний розшук", - йдеться в коментарі.

МЗС підкреслює, що це рішення нелегітимної окупаційної структури "є юридично нікчемним і не повинно призвести до жодних правових наслідків та дій на міжнародному рівні".

"Закликаємо міжнародне співтовариство посилити тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення незаконно утримуваних громадян України та відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - наголосили у міністерстві.

Як повідомляв УНН, 14 лютого в окупованому Криму після обшуків затримали трьох кримських татар.