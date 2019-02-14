Инструментом против несогласных с оккупацией Крыма являются репрессии и запугивание - МИД

"Последние действия российской оккупационной власти в Крыму в очередной раз подтверждают: единственным инструментом против несогласных с незаконной оккупацией украинского Крыма является репрессии и запугивание", - заявили в МИД.

По информации министерства, именно так в МИД расценивают безосновательные обыски в домах крымских татар, в результате которых граждане Украины Ескендер Абдулганиев, Рустем Емирусеинов и Арсен Абхаиров были незаконно задержаны.

"Мы также обеспокоены продолжающимися попытками РФ использовать в целях агрессии против Украины инструментарий международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. Последним примером стало решение так называемого "верховного суда" в Крыму, на основании которого Эскендера Бариева, главу Крымскотатарского ресурсного центра и члена Меджлиса крымскотатарского народа могут объявить в международный розыск", - говорится в комментарии.

МИД подчеркивает, что это решение нелегитимной оккупационной структуры "является юридически ничтожным и не должно привести к каким правовым последствиям и действий на международном уровне".

"Призываем международное сообщество усилить давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и восстановление территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - отметили в министерстве.

Как сообщал УНН, 14 февраля в оккупированном Крыму после обысков задержали трех крымских татар .