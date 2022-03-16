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Інститут вивчення війни: наступ на Київ російськими військовими малоймовірний

Інститут вивчення війни: наступ на Київ російськими військовими малоймовірний

Київ • УНН

 • 199115 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Американський аналітичний центр Інститут вивчення війни підготував щоденний звіт щодо ситуації в Україні. За його висновками, наступальні операції окупантів для оточення Києва протягом найближчого тижня малоймовірні, повідомляє УНН.

Деталі

Київ: окупанти навряд чи розпочнуть більші наступальні операції для оточення столиці, аніж ті, які фіксували в Ірпені 14 березня та в Гуті-Межигірській 15 березня. Але вони можуть почати тактичні атаки.

Маріуполь: російські військові продовжують наступ на місто зі сходу та заходу.

Харків: намагаючись оточити місто, росія продовжує стикатися з нестачею поставок, особливо боєприпасів.

Херсонська область: окупанти хибно стверджують про захоплення усієї області, проте не проводили жодних серйозних операцій у напрямку Запоріжжя чи Миколаєва.

Одеса: російські військові навряд чи розпочнуть десантну операцію проти Одеси без підтримки на суходолі, але російська морська піхота збереже можливість здійснити десант уздовж узбережжя Чорного моря.

За даними інституту, війська ворога досі мають труднощі зі швидкою мобілізацією через бойові втрати, але продовжують спроби залучити призовників і міжнародні війська. Наразі росія здійснює чотири основні дії, серед яких основні зусилля зосереджені на Київ, підтримка зусиль - на Харків та Луганську область, Маріуполь та Донецьку область, Херсон і просування на захід.

Ситуація в Україні

Станом на 16 березня російські окупанти втратили близько 13,8 тис. осіб, 84 літаки та 108 гелікоптерів. Такі дані публікує Генштаб ЗСУ.

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