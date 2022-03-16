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Институт изучения войны: наступление на Киев российскими военными маловероятное

Киев • УНН

 • 199115 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Американский аналитический центр Институт изучения войны подготовил ежедневный отчет по ситуации в Украине. По его выводам, наступательные операции оккупантов для окружения Киева в течение ближайшей недели маловероятны, сообщает УНН.

Детали

Киев: оккупанты вряд ли начнут большие наступательные операции для окружения столицы, чем те, которые наблюдали в Ирпене 14 марта и в Гуте-Межигорской 15 марта. Но они могут начать тактические атаки.

Мариуполь: российские военные продолжают наступление на город с востока и запада.

Харьков: пытаясь окружить город, россия продолжает сталкиваться с нехваткой поставок, особенно боеприпасов.

Херсонская область: оккупанты ложно утверждают о захвате всей области, однако не проводили никаких серьезных операций в направлении Запорожья или Николаева.

Одесса: российские военные вряд ли начнут десантную операцию против Одессы без поддержки на суше, но российская морская пехота сохранит возможность осуществить десант вдоль побережья Черного моря.

По данным института, войска врага до сих пор испытывают трудности с быстрой мобилизацией из-за боевых потерь, но продолжают попытки привлечь призывников и международные войска. Сейчас Россия осуществляет четыре основные действия, среди которых основные усилия сосредоточены на Киев, поддержку усилий - на Харьков и Луганскую область, Мариуполь и Донецкую область, Херсон и продвижение на запад.

Ситуация в Украине

По состоянию на 16 марта российские оккупанты потеряли около 13,8 тыс. человек, 84 самолеты и 108 вертолетов. Такие данные публикует Генштаб ВСУ.

Украинские Национальные Новости

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