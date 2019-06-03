Інститут нацпам'яті про знесення пам'ятника Жукову: правової колізії немає

КИЇВ. 3 червня. УНН. В Українському інституті національної пам’яті відзначили, що згідно Закону України про декомунізацію пам’ятник Жукову повинен бути демонтований. Окрім того, згідно Закону України про присвоєння імен в тому числі і топонімам, сьогодні немає правових підстав присвоїти ім’я Жукова будь-якому топоніму, передає УНН із посиланням на заяву інституту.