У Президента прокоментували знесення пам’ятника Жукову в Харкові

КИЇВ. 3 червня. УНН. Ситуація в Харкові із знесенням пам'ятника маршалу Жукову – яскравий приклад непродуманості та недосконалості гуманітарної політики, яка проводилася в Україні протягом останніх років. Про це заявила прес-секретар Президента Юлія Мендель під час брифінгу в АПУ, передає кореспондент УНН.