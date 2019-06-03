У Президента прокоментували знесення пам’ятника Жукову в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Ситуація в Харкові із знесенням пам'ятника маршалу Жукову – яскравий приклад непродуманості та недосконалості гуманітарної політики, яка проводилася в Україні протягом останніх років. Про це заявила прес-секретар Президента Юлія Мендель під час брифінгу в АПУ, передає кореспондент УНН.
"Ситуація в Харкові навколо пам'ятника маршалу Жукову – яскравий приклад непродуманості та недосконалості гуманітарної політики, яка проводилася протягом останніх років. А також - свідчення нагальної необхідності запровадження процедур народовладдя та нової якості діалогу між владою і суспільством", - зазначила Мендель.
За її словами, закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" закладає правову колізію. Він вимагає перейменувань та знесення пам'ятників радянським діячам, але водночас робить винятки для випадків, коли такі історичні пам’ятки пов'язані із опором і вигнанням нацистських окупантів з території України.
"Отже, закон не вимагає знесення пам'ятника. Але правова колізія, пов’язана з ним, так само, як з перейменуванням проспекту - присутня. Тим більше, за відсутності громадського консенсусу з цього питання у місті Харкові", - додала Мендель.
Як зазначила прес-секретар, Президент вважає, що розв’язання подібних колізій в рамках закону є справою винятково територіальної громади міста. Це передбачає проведення громадських консультацій і слухань та досягнення оптимального рішення, яке б задовольнило всі зацікавлені сторони.
"Міський голова, як лідер територіальної громади, має бути арбітром у цьому протистоянні і організувати процес пошуку оптимального рішення, а не ставати на чийсь бік", - підкреслила спікер.
При цьому вона уточнила, що реакцію на ситуацію з боку МЗС РФ Президент вважає черговим втручанням у внутрішні справи суверенної держави і застерігає російську сторону від повторення подібних кроків.
"Президент закликає міську владу Харкова провести широке обговорення ситуації в територіальній громаді. Він також закликає національну поліцію та прокуратуру надати правову оцінку подіям, що сталися 2 червня", - резюмувала Мендель.
Нагадаємо, у Харкові активісти повалили пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову.