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Институт нацпамяти о сносе памятника Жукову: правовой коллизии нет

Институт нацпамяти о сносе памятника Жукову: правовой коллизии нет

Киев  •  УНН

 • 11809 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. В Украинском институте национальной памяти отметили, что согласно Закону Украины о декоммунизации памятник Жукову должен быть демонтирован. Кроме того, согласно Закону Украины о присвоении имен в том числе и топонимам, сегодня нет правовых оснований присвоить имя Жукову какому-либо топониму, передает УНН со ссылкой на заявление института.

Отсутствие юридической коллизии с демонтажем проясняет юрист УИНП Сергей Рябенко: “Здесь нет никакой коллизии. Упомянутые пресс-секретарем Президента исключения нельзя применить к данной ситуации. Согласно Закону о декоммунизации (пп. „Г“ п. 4 ч. 1 ст. 1) символикой коммунистического режима является в том числе памятники лицам, которые занимали руководящие должности. Жуков был первым заместителем наркома обороны СССР в 1942-44 годах и министром обороны СССР в 1955-57 годах, а следовательно занимал руководящие должности в высших органах власти СССР. Поэтому его памятник является символикой коммунистического тоталитарного режима.

Закон (п.6 ст. 7) требует демонтировать такие объекты. А исключение относительно деятелей науки и культуры, очевидно, к Жукову не имеет никакого отношения”.

По инициативе назвать именем Жукова проспект генерала Григоренко в Харькове, то Рябенко отмечает “механизма ”вернуть“ название Жукова нет”.

“Назвать заново — запрещено законом. Эта инициатива противоречит части шестой статьи 3 Закона Украины ”О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий“. Исключения этой части не касаются объектов топонимики", - пояснил он.

Как известно, спикер Президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала стихийный снос памятника Георгию Жукову в Харькове. По ее словам вокруг топонимов, связанных с Жуковым якобы существует правовая коллизия. Она вспомнила существование исключений в законе “Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики”. Но эти исключения неприменимы к ситуации с памятником Жукову в Харькове.

Напомним, что в мае Украинский институт национальной памяти уже обращался к главе города Харькова с заявлением об отсутствии возможности переименования проспекта Петра Григоренко в г. Харькове в честь советского маршала Георгия Жукова.

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