Instagram назвав найпопулярніші локації 2017 року

Так, згідно з оприлюднених результатів, найпопулярнішим містом в 2017 році став Нью-Йорк, штат Нью-йорк. До першої трійки також увійшли відповідно Лондон і Москва. В десятці найпопулярніших опинились бразильське місто Сан-Паулу, столиця Франції Париж, Лос Анджелес США, російський Санкт-Петербург, індонезійська Джакарта, столиця Туреччини Анкара та іспанська Барселона.

Найпопулярнішою геолокацією в 2017 році названо Діснейленд у США. Окрім нього до топу увійшли ще шість американських локацій - Таймс Сквер та Центральний парк у Нью-Йорку, Королівство Disnay в Орландо, Бруклінський міст, Каліфорнійський парк пригод Disnay та Лас-Вегас Стріп. Також до списку популярних потрапив ще один Діснейленд, розташований у Токіо, та французькі Лувр та Ейфелева вежа.

Крім того, тег #travel став сьомим серед топ-10 найпопулярніших хештегів цього року.