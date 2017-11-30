Instagram назвал самые популярные локации 2017 года

Так, согласно обнародованным результатам, самым популярным городом в 2017 году стал Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. В первую тройку также вошли соответственно Лондон и Москва. В десятке самых популярных оказались бразильский город Сан-Паулу, столица Франции Париж, Лос-Анджелес США, российский Санкт-Петербург, индонезийский Джакарта, столица Турции Анкара и испанская Барселона.

Самой популярной геолокацией в 2017 году назван Диснейленд в США. Кроме него в топ вошли шесть американских локаций - Таймс Сквер и Центральный парк в Нью-Йорке, Королевство Disnay в Орландо, Бруклинский мост, Калифорнийский парк приключений Disnay и Лас-Вегас Стрип. Также в список популярных попал еще один Диснейленд, расположенный в Токио, и французские Лувр и Эйфелева башня.

Кроме того, тег #travel стал седьмым среди топ-10 самых популярных хештегов этого года.