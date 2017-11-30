Instagram назвал самые популярные локации 2017 года

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 52989 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 32565 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 44460 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 55561 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 109809 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113182 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 137843 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107252 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108689 просмотра

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10 марта, 06:48 • 113303 просмотра

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Instagram назвал самые популярные локации 2017 года

Instagram назвал самые популярные локации 2017 года

Киев  •  УНН

 • 15648 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Социальная сеть Instagram, в среду, 29 ноября обнародовала итоги лучших моментов 2017 года. Среди других категорий были названы также и популярные локации и геотеги, которыми делились более 800 млн пользователей по всему миру, передает УНН со ссылкой на Instagram.

Так, согласно обнародованным результатам, самым популярным городом в 2017 году стал Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. В первую тройку также вошли соответственно Лондон и Москва. В десятке самых популярных оказались бразильский город Сан-Паулу, столица Франции Париж, Лос-Анджелес США, российский Санкт-Петербург, индонезийский Джакарта, столица Турции Анкара и испанская Барселона.

Самой популярной геолокацией в 2017 году назван Диснейленд в США. Кроме него в топ вошли шесть американских локаций - Таймс Сквер и Центральный парк в Нью-Йорке, Королевство Disnay в Орландо, Бруклинский мост, Калифорнийский парк приключений Disnay и Лас-Вегас Стрип. Также в список популярных попал еще один Диснейленд, расположенный в Токио, и французские Лувр и Эйфелева башня.

Кроме того, тег #travel стал седьмым среди топ-10 самых популярных хештегов этого года.

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