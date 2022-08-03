Інспекційна група почала огляд судна з зерном біля Стамбула

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"Спільна інспекційна група досягла завантаженого кукурудзою суховантажного судна Razoni, що стоїть на якорі біля входу в протоку Босфор у Чорному морі, і на борту почалася інспекційна діяльність", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Так, спільна інспекційна група відбула з берегового причалу для проведення інспекції судна Razoni, завантаженого кукурудзою, що очікує біля входу у протоку Босфор у Чорному морі.

Як зазначає Anadolu, делегація у складі представників Туреччини, російської федерації, України та ООН відбула для огляду суховантажу, що відправляється з України та перевозить кукурудзу, з пірсу Головного управління берегової безпеки.

Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisine ulaştı ve gemide denetleme faaliyeti başladı. pic.twitter.com/kWKx0F5G32

Müşterek Denetleme Timi, İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde bekleyen mısır yüklü RAZONİ gemisinde denetim gerçekleştirmek üzere Kıyı Emniyeti İskelesi’nden hareket etti. pic.twitter.com/mSeb5jsHQO

#Canlı: Ukrayna'dan hareket eden ve mısır taşıyan kuru yük gemisinde denetim yapacak Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan heyet Rumeli Feneri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İskelesi’nden hareket ediyor https://t.co/myHkdbWliB

Доповнення

Перше судно з зерном прибуло до Стамбула 2 серпня ввечері. Воно вийшло з порту Одеси 1 серпня. Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне. Везе 26 тис. тонн кукурудзи до Лівану.