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Інспектора патрульної поліції з Одещини підозрюють у "викраденні евакуатором" елітної BMW

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Повідомлено про підозру інспектору полку управління патрульної поліції в Одеській області, який разом зі спільником викрав автомобіль марки BMW 320D. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, повідомили про підозру інспектору полку управління патрульної поліції в Одеській області департаменту патрульної поліції Національної поліції України та громадянину у незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 2 ст. 289 ККУ)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що на початку лютого 2020 року лейтенант поліції вирішив незаконно заволодіти транспортним засобом марки BMW 320D. Для цього він звернувся за допомогою до свого знайомого. Правоохоронець разом зі спільником прибули до будинку у місті Одесі, де був припаркований вказаний автомобіль. Вони зняли з автомобіля реєстраційний номер Республіки Білорусь та замінили на реєстраційний номер Республіки Польща.

"За допомогою евакуатора, водій якого не був обізнаний про противоправні дії, спільники перевезли автомобіль марки BMW 320D у село Дачне Одеської області. Під час проведення обшуку слідчими ДБР за місцем проживання одного з фігурантів провадження було виявлено та вилучено вкрадений автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру двом зловмисникам, які підозрюються у викраденні з авто підприємця майже півмільйона гривень.

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