Инспектора патрульной полиции из Одесской области подозревают в "похищении эвакуатором" элитной BMW
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Сообщено о подозрении инспектору полка управления патрульной полиции в Одесской области, который вместе с сообщником похитил автомобиль марки BMW 320D. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении инспектору полка управления патрульной полиции в Одесской области департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины и гражданину в незаконном завладении транспортным средством (ч. 2 ст. 289 УК)", - говорится в сообщении.
Установлено, что в начале февраля 2020 года лейтенант полиции решил незаконно завладеть транспортным средством марки BMW 320D. Для этого он обратился за помощью к своему знакомому. Полицейский вместе с сообщником прибыли к дому в городе Одессе, где был припаркован указанный автомобиль. Они сняли с автомобиля регистрационный номер Республики Беларусь и заменили на регистрационный номер Республики Польша.
"С помощью эвакуатора, водитель которого не был осведомлен о противоправных действиях, сообщники перевезли автомобиль марки BMW 320D в село Дачное Одесской области. Во время проведения обыска следователями ГБР по месту жительства одного из фигурантов производства было обнаружено и изъято украденный автомобиль", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве сообщили о подозрении двум злоумышленникам, которые подозреваются в похищении из авто предпринимателя почти полмиллиона гривен.