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Инспектора патрульной полиции из Одесской области подозревают в "похищении эвакуатором" элитной BMW

Инспектора патрульной полиции из Одесской области подозревают в "похищении эвакуатором" элитной BMW

Киев  •  УНН

 • 19321 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Сообщено о подозрении инспектору полка управления патрульной полиции в Одесской области, который вместе с сообщником похитил автомобиль марки BMW 320D. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, сообщили о подозрении инспектору полка управления патрульной полиции в Одесской области департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины и гражданину в незаконном завладении транспортным средством (ч. 2 ст. 289 УК)", - говорится в сообщении.

Установлено, что в начале февраля 2020 года лейтенант полиции решил незаконно завладеть транспортным средством марки BMW 320D. Для этого он обратился за помощью к своему знакомому. Полицейский вместе с сообщником прибыли к дому в городе Одессе, где был припаркован указанный автомобиль. Они сняли с автомобиля регистрационный номер Республики Беларусь и заменили на регистрационный номер Республики Польша.

"С помощью эвакуатора, водитель которого не был осведомлен о противоправных действиях, сообщники перевезли автомобиль марки BMW 320D в село Дачное Одесской области. Во время проведения обыска следователями ГБР по месту жительства одного из фигурантов производства было обнаружено и изъято украденный автомобиль", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении двум злоумышленникам, которые подозреваются в похищении из авто предпринимателя почти полмиллиона гривен.

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