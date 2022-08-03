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"Інсайд підтвердився": нардепи обговорюють нову посаду для Венедіктової як посла у Швейцарії

"Інсайд підтвердився": нардепи обговорюють нову посаду для Венедіктової як посла у Швейцарії

Київ • УНН

 • 249296 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. У депутатському корпусі обговорюють інформацію, що Ірину Венедіктову після відставки з посади Генпрокурора хочуть відправити послом у Швейцарію, і що вже є відповідне подання, пише УНН.

Деталі

"Мій інсайд про призначення Венедіктової послом до Швейцарії підтвердився. Як і писав, ще 19 липня, Ірина була основним кандидатом на посаду українського посла до Швейцарії. А сьогодні Дмитро Кулеба підписав подання на призначення Венедіктової послом у Швейцарії", - зокрема написав у Telegram нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко, після відповідного підтвердження голови МЗС в одному з інтерв'ю.

Його колега Ярослав Железняк від "Голоса" і взагалі написав: "Тепер є посол у Швейцарії - Ірина Венедіктова". Щоправда, додав, що "офіційно ще невідомо, чи Президент підписав, але подання від МЗС вже є".

Раніше про нову посаду для Венедіктової говорили і в монобільшості. Так, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначав, що досвід Ірини Венедіктової "послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками", і що чекає "новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті".

Доповнення

Верховна Рада проголосувала за припинення повноважень Ірини Венедіктової на посаді Генерального прокурора України 19 липня. Президент тоді ж підписав відповідний указ.

Українські Національні Новини

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