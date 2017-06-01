Іноземцю загрожує 5 років за побиття патрульного на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. На Луганщині судитимуть громадянина Грузії, який побив інспектора патрульної поліції під час несення ним служби. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Розслідуванням встановлено, що 17 квітня 2017 року, знаходячись за місцем виклику, працівники патрульної поліції побачили чоловіка, який перебував у збудженому стані, поводив себе агресивно та на зауваження працівників поліції не реагував. Надалі працівники поліції стали вимагати припинення неправомірної поведінки, однак, чоловік кинувся наносити удари в обличчя інспектору патрульної поліції, чим спричинив останньому тілесні ушкодження.
Правопорушником виявився 27-річний громадянин Грузії, який є мешканцем Сєвєродонецька. Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні направлено до суду.
Довідково: санкція передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п'ять років або позбавленням волі на той самий строк.
Як повідомляв УНН, черкаських поліцейських судитимуть за розбійний напад.