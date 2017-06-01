Иностранцу грозит 5 лет за избиение патрульного в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Луганской области будут судить гражданина Грузии, который избил инспектора патрульной полиции во время несения им службы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Расследованием установлено, что 17 апреля 2017 года, находясь по месту вызова, сотрудники патрульной полиции увидели мужчину, который находился в возбужденном состоянии, вел себя агрессивно и на замечание сотрудников полиции не реагировал. В дальнейшем работники полиции стали требовать прекращения неправомерного поведения, однако, мужчина бросился наносить удары в лицо инспектору патрульной полиции, чем нанес последнему телесные повреждения.
Правонарушителем оказался 27-летний гражданин Грузии, который является жителем Северодонецка. Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в суд.
Справка: санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Как сообщал УНН, черкасских полицейских будут судить за разбойное нападение.