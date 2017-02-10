Іноземцю, який "замінував" київський метрополітен, загрожує до 8 років
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного чоловіка, уродженця Латвійської Республіки, який “замінував” дві станції столичного метрополітену. Чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
Встановлено, що 16 жовтня минулого року чоловік зателефонував з таксофону на спецлінію “102” та повідомив завідомо неправдиву інформацію про підготовку вибуху на станції метро “Героїв Дніпра”. Наступного дня зловмисник вдруге зателефонував до поліції та повідомив про замінування вже іншої станції київського метрополітену — “Петрівки”.
На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи, проте жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не було виявлено.
Дії зловмисника кваліфіковано за ч.1,2 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі обвинувальний акт відносно “мінера” скеровано до Оболонського райсуду для розгляду по суті.
Як повідомляв УНН, СБУ встановила та затримала двох “анонімних терористів”.