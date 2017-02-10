Иностранцу, который "заминировал" киевский метрополитен, грозит до 8 лет

Установлено, что 16 октября прошлого года мужчина позвонил из таксофона на спецлинию "102" и сообщил заведомо ложную информацию о подготовке взрыва на станции метро "Героев Днепра". На следующий день злоумышленник снова позвонил в полицию и сообщил о заминировании уже другой станции киевского метрополитена - "Петровки".

На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы, однако никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ обнаружено не было.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1,2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Обвинительный акт в отношении "минера" ​​направлен в Оболонский райсуд для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНН, СБУ установила и задержала двух "анонимных террористов".