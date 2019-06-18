Іноземцям загрожує до 12 років за ґратами за контрабанду героїну

КИЇВ. 18 червня. УНН. Іноземців, яких сьогодні спіймали у Києві з 25 кг героїну на 50 мільйонів гривень, є вихідцями з Туреччини, наркотики везли з Ірану. Наразі затримані троє учасників транснаціональної наркоорганізації, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України.