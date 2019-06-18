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Іноземцям загрожує до 12 років за ґратами за контрабанду героїну

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Іноземців, яких сьогодні спіймали у Києві з 25 кг героїну на 50 мільйонів гривень, є вихідцями з Туреччини, наркотики везли з Ірану. Наразі затримані троє учасників транснаціональної наркоорганізації, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України.

Іноземцям загрожує до 12 років за ґратами за контрабанду героїну

"Оперативні працівники затримали активних членів наркосиндикату з тривалими та стійкими протиправними звʼязками в наркобізнесі. Усі затримані - вихідці з Туреччини, однак тривалий час проживали і працювали в Німеччині", - вказали у поліції.

Як зазначається, зловмисники використовували свої можливості для контрабандного постачання героїну до Євросоюзу в особливо великих розмірах.

"Поліцейські зупинили елітний кросовер, що належав наркодилерам, на виїзді зі столиці. Перевірка автомобіля тривала декілька годин. У салоні транспортного засобу виявлено декілька професійно облаштованих тайників. Кожен з яких, попри прихованість, мав також електронну систему оповіщення проти несанкціонованого відкриття. Пакунки з героїном перебували в одному з таких тайників під задніми сидіннями", - розповіли подробиці у поліції.

Оперативники в одному з тайників в автомобілі, як зазначається, виявили 45 пакетів із героїном. "Вони були оброблені різноманітними спеціями, щоб ускладнити виявлення наркотику службовими собаками. Загальна вага вилученого наркотичного засобу становить 25 кг. Вартість партії за цінами "чорного" ринку сягає понад 50 мільйонів гривень", – зазначив начальник Департаменту протидії наркозлочинності Андрій Кіхтенко.

За оперативними даними, героїн завозили до України контрабандою з Ірану. У подальшому наркотик невеликими партіями переправляли за кордон у заздалегідь оснащеному автотранспорті.

Перед спробою провезти героїн через Україну для конспірації зловмисники, як указано, здійснювали перевірочні рейси без наркотиків.

"Наразі затримані троє учасників транснаціональної наркоорганізації. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін повідомив, що двох іноземців, які в автомобілі заховали 25 кг героїну, призначеного для наркотрафіку до країн ЄС, затримали у Києві. 

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