Иностранцам грозит до 12 лет за решеткой за контрабанду героина

КИЕВ. 18 июня. УНН. Иностранцев, которых сегодня поймали в Киеве с 25 кг героина на 50 миллионов гривен, являются выходцами из Турции, наркотики везли из Ирана. Сейчас задержаны трое участников транснациональной наркоорганизации, фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.