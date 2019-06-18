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Иностранцам грозит до 12 лет за решеткой за контрабанду героина

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Иностранцев, которых сегодня поймали в Киеве с 25 кг героина на 50 миллионов гривен, являются выходцами из Турции, наркотики везли из Ирана. Сейчас задержаны трое участников транснациональной наркоорганизации, фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

Иностранцам грозит до 12 лет за решеткой за контрабанду героина

"Оперативные работники задержали активных членов наркосиндиката с длительными и устойчивыми противоправными связями в наркобизнесе. Все задержанные - выходцы из Турции, однако длительное время проживали и работали в Германии", - указали в полиции.

Как отмечается, злоумышленники использовали свои возможности для контрабандной поставки героина в Евросоюз в особо крупных размерах.

"Полицейские остановили элитный кроссовер, принадлежавший наркодилерам, на выезде из столицы. Проверка автомобиля продолжалась несколько часов. В салоне транспортного средства обнаружено несколько профессионально оборудованных тайников. Каждый из которых, несмотря на скрытность, имел также электронную систему оповещения несанкционированного открытия. Пакеты с героином находились в одном из таких тайников под задними сиденьями", - рассказали подробности в полиции.

Оперативники в одном из тайников в автомобиле, как отмечается, обнаружили 45 пакетов с героином. "Они были обработаны различными специями, чтобы затруднить обнаружение наркотика служебными собаками. Общий вес изъятого наркотического средства составляет 25 кг. Стоимость партии по ценам "черного" рынка составляет более 50 миллионов гривен", - отметил начальник Департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко.

По оперативным данным, героин завозили в Украину контрабандой из Ирана. В дальнейшем наркотик небольшими партиями переправляли за границу в заранее оборудованном автотранспорте.

Перед попыткой провезти героин через Украину для конспирации злоумышленники, как указано, осуществляли проверочные рейсы без наркотиков.

"Сейчас задержаны трое участников транснациональной наркоорганизации. Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в полиции.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что двое иностранцев, которые в автомобиле спрятали 25 кг героина, предназначенного для наркотрафика в страны ЕС, задержали в Киеве.

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