Іноземця, розшукуваного за сексуальну експлуатацію дітей, затримали на Закарпатті

“Прикордонний наряд від пункту пропуску „Чоп (Дружба)“ затримав громадянина Словенії, якого розшукували на батьківщині за скоєння кримінального злочину. Чоловік намагався виїхати з України потягом „Чоп-Захонь“, коли його зупинили військові.

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Під час перевірки документів було спрацювала база даних „Інтерпол“ з завданням „Арешт“. По даному факту охоронці кордону проінформували представників Укрбюро Інтерполу та Національної Поліції.

На запит прикордонників, у Робочому апараті Укрбюро Інтерполу відповіли, що затриманий 45-річний іноземець перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої передачі до Словенії за скоєння кримінального злочину, пов’язаного з сексуальною експлуатацією дітей”, — розповіла речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук.

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Окрім того, встановлено, що правопорушник протягом тривалого часу приховувався на території України, тому військовослужбовці відділу “Чоп” притягнули його до адміністративної відповідальності за перевищення терміну перебування.

Наразі іноземця передали співробітникам Національної поліції.