Иностранца, разыскиваемого за сексуальную эксплуатацию детей, задержали на Закарпатье

"Пограничный наряд от пункта пропуска "Чоп (Дружба)" задержал гражданина Словении, которого разыскивали на родине за совершение уголовного преступления. Мужчина пытался выехать из Украины поездом "Чоп-Захонь", когда его остановили военные.

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Во время проверки документов сработала база данных "Интерпол" с задачей "Арест". По данному факту пограничники проинформировали представителей Укрбюро Интерпола и Национальной Полиции.

На запрос пограничников, в Рабочем аппарате Укрбюро Интерпола ответили, что задержанный 45-летний иностранец находится в международном розыске с целью ареста и последующей передачи в Словению за совершение уголовного преступления, связанного с сексуальной эксплуатацией детей", - рассказала пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук.

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Кроме того, установлено, что правонарушитель в течение длительного времени скрывался на территории Украины, так военнослужащие отдела "Чоп" привлекли к административной ответственности за превышение срока пребывания.

Сейчас иностранца передали сотрудникам Национальной полиции.