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Иностранца, разыскиваемого за сексуальную эксплуатацию детей, задержали на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 18128 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Чопе пограничники задержали гражданина Словении, который находится в розыске Интерпола за сексуальную эксплуатацию детей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Чопского пограничного отряда.

"Пограничный наряд от пункта пропуска "Чоп (Дружба)" задержал гражданина Словении, которого разыскивали на родине за совершение уголовного преступления. Мужчина пытался выехать из Украины поездом "Чоп-Захонь", когда его остановили военные.

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Во время проверки документов сработала база данных "Интерпол" с задачей "Арест". По данному факту пограничники проинформировали представителей Укрбюро Интерпола и Национальной Полиции.

На запрос пограничников, в Рабочем аппарате Укрбюро Интерпола ответили, что задержанный 45-летний иностранец находится в международном розыске с целью ареста и последующей передачи в Словению за совершение уголовного преступления, связанного с сексуальной эксплуатацией детей", - рассказала пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук.

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Кроме того, установлено, что правонарушитель в течение длительного времени скрывался на территории Украины, так военнослужащие отдела "Чоп" привлекли к административной ответственности за превышение срока пребывания.

Сейчас иностранца передали сотрудникам Национальной полиции.

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