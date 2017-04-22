Іноземця із підробленим паспортом затримали в аеропорту "Бориспіль"

Так, під час проведення в транзитній зоні вибіркового прикордонного контролю пасажирів рейсу “Тегеран-Бориспіль-Берлін” співробітники Держприкордонслужби виявили іранця з підробленим французьким паспортним документом для виїзду за кордон.

“В ході проведення перевірочних заходів встановлено, що іноземець з метою покращення умов проживання прямував по власному закордонному паспорту Ірану транзитом до „Борисполя“ де під час трансферу до Німеччини ідентифікував себе незаконно придбаним в Ірані пакетом документів Франції”, — йдеться у повідомленні.

Громадянина не пропустили через кордон та повернули зворотнім рейсом до країни походження.