Іноземця із підробленим паспортом затримали в аеропорту "Бориспіль"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” в аеропорту “Бориспіль” не пропустили громадянина Ірану, який намагався перетнути державний кордон з підробленим документом, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Так, під час проведення в транзитній зоні вибіркового прикордонного контролю пасажирів рейсу “Тегеран-Бориспіль-Берлін” співробітники Держприкордонслужби виявили іранця з підробленим французьким паспортним документом для виїзду за кордон.
“В ході проведення перевірочних заходів встановлено, що іноземець з метою покращення умов проживання прямував по власному закордонному паспорту Ірану транзитом до „Борисполя“ де під час трансферу до Німеччини ідентифікував себе незаконно придбаним в Ірані пакетом документів Франції”, — йдеться у повідомленні.
Громадянина не пропустили через кордон та повернули зворотнім рейсом до країни походження.