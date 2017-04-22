Иностранца с поддельным паспортом задержали в аэропорту "Борисполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в аэропорту "Борисполь" не пропустили гражданина Ирана, который пытался пересечь государственную границу с поддельным документом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Так, во время проведения в транзитной зоне выборочного пограничного контроля пассажиров рейса "Тегеран-Борисполь-Берлин" сотрудники Госпогранслужбы обнаружили иранца с поддельным французским паспортным документом для выезда за границу.
"В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что иностранец с целью улучшения условий проживания следовал по собственному загранпаспорту Ирана транзитом в "Борисполь", где во время трансфера в Германию идентифицировал себя незаконно приобретенным в Иране пакетом документов Франции", - говорится в сообщении.
Гражданина не пропустили через границу и вернули обратным рейсом в страну происхождения.