Иностранца с поддельным паспортом задержали в аэропорту "Борисполь"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22271 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 83864 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142717 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111723 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113399 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110525 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102775 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106526 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103181 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150391 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Иностранца с поддельным паспортом задержали в аэропорту "Борисполь"

Иностранца с поддельным паспортом задержали в аэропорту "Борисполь"

Киев  •  УНН

 • 10895 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в аэропорту "Борисполь" не пропустили гражданина Ирана, который пытался пересечь государственную границу с поддельным документом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, во время проведения в транзитной зоне выборочного пограничного контроля пассажиров рейса "Тегеран-Борисполь-Берлин" сотрудники Госпогранслужбы обнаружили иранца с поддельным французским паспортным документом для выезда за границу.

"В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что иностранец с целью улучшения условий проживания следовал по собственному загранпаспорту Ирана транзитом в "Борисполь", где во время трансфера в Германию идентифицировал себя незаконно приобретенным в Иране пакетом документов Франции", - говорится в сообщении.

Гражданина не пропустили через границу и вернули обратным рейсом в страну происхождения.

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