Иностранца с поддельным паспортом задержали в аэропорту "Борисполь"

Так, во время проведения в транзитной зоне выборочного пограничного контроля пассажиров рейса "Тегеран-Борисполь-Берлин" сотрудники Госпогранслужбы обнаружили иранца с поддельным французским паспортным документом для выезда за границу.

"В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что иностранец с целью улучшения условий проживания следовал по собственному загранпаспорту Ирана транзитом в "Борисполь", где во время трансфера в Германию идентифицировал себя незаконно приобретенным в Иране пакетом документов Франции", - говорится в сообщении.

Гражданина не пропустили через границу и вернули обратным рейсом в страну происхождения.