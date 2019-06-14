Іноземці за добу двічі хотіли підкупити прикордонників у столичних аеропортах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Дві спроби підкупу за добу зафіксували прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" в столичних аеропортах. Про це повідомили у прес-службі КПП "КИЇВ" в коментарі кореспонденту УНН.
За даними прес-служби, в першому випадку громадянин Азербайджану намагався "домовитись" з офіцером пункту пропуску "Жуляни" за безперешкодний перетин кордону його та друга. Напередодні іноземцям було відмовлено в пропуску у зв'язку з непідтвердженням мети їхнього візиту та відсутністю достатнього фінансового забезпечення. Чоловік запропонував 500 доларів США, щоб прикордонник не виносив такого рішення.
Другий випадок зафіксований у пункті пропуску "Бориспіль". Громадянин Грузії, який також не зміг підтвердити мети свого перебування на території України, спробував вплинути на рішення прикордонників неправомірним шляхом. Громадянин мав намір дати хабар у розмірі 50 доларів США. Прикордонники відповіли категоричними відмовами.
Факти пропонування неправомірних коштів зафіксували та повідомили компетентні органи.
Нагадаємо, 8 червня УНН повідомляв, що громадянин Азербайджану спробував запропонувати прикордонникам 500 доларів, аби його товариш зміг потрапити в Україну.