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Иностранцы за сутки дважды хотели подкупить пограничников в столичных аэропортах

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Две попытки подкупа за сутки зафиксировали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в столичных аэропортах. Об этом сообщили в пресс-службе КПП "Киев" в комментарии корреспонденту УНН.

Иностранцы за сутки дважды хотели подкупить пограничников в столичных аэропортах

По данным пресс-службы, в первом случае гражданин Азербайджана пытался "договориться" с офицером пункта пропуска "Жуляны" за беспрепятственное пересечение границы его и друга. Накануне иностранцам было отказано в пропуске в связи с неподтверждением цели их визита и отсутствием достаточного финансового обеспечения. Мужчина предложил 500 долларов США, чтобы пограничники не выносили такого решения.

Второй случай зафиксирован в пункте пропуска "Борисполь". Гражданин Грузии, который также не смог подтвердить цель своего пребывания на территории Украины, попытался повлиять на решение пограничников неправомерным путем. Гражданин намеревался дать взятку в размере 50 долларов США. Пограничники ответили категорическим отказом.

Факты предложения неправомерных средств зафиксировали и сообщили компетентные органы.

Напомним, 8 июня УНН сообщал, что гражданин Азербайджана попытался предложить пограничникам 500 долларов, чтобы его товарищ смог попасть в Украину.

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