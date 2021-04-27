Іноземці не злякалися посилення умов в'їзду в Україну: ДПСУ про ситуацію на кордоні

Цитата:

“Як правило до цього нововведення на в’їзд в Україну щодня перетинало кордон близько 6-7 тисяч іноземців. В момент введення змін два дні відмічалося певне зменшення кількості іноземців, які слідували в Україну, до 5,5 або 4,5 тис. осіб, за добу. Однак вже через декілька днів пасажиропотік знову прирівнявся практично до того, що був до нововведень”, — розповів Демченко.

За його словами, наразі загалом в середньому близько 6 тисяч іноземців перетинає кордон на в’їзд в Україну.

Доповнення

З 23 березня цього року при в’їзді до України іноземці повинні мати негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не більше ніж за 72 години.

Демченко повідомляв, що з 23 березня до України не пустили майже 1800 іноземців через відсутність негативного ПЛР-тесту на COVID-19.