Иностранцы не испугались ужесточения условий въезда в Украину: ГПСУ о ситуации на границе

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Киев  •  УНН

 • 19662 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. После усиления для иностранцев условий въезда в Украину, а именно - обязательного негативного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа, два дня отмечалось некоторое уменьшение количества иностранцев, которые следовали в Украину, до 4,5-5,5 тыс. человек в сутки. Однако, на данный момент пассажиропоток практически приравнялся к тому, что был раньше. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

Цитата:

"Как правило до этого нововведения на въезд в Украину ежедневно пересекало границу около 6-7 тысяч иностранцев. В момент введения изменений два дня отмечалось некоторое уменьшение количества иностранцев, которые следовали в Украину, до 5,5 или 4,5 тыс. человек в сутки. Однако уже через несколько дней пассажиропоток снова приравнялся практически к тому, что был до нововведений", - рассказал Демченко.

По его словам, сейчас в целом в среднем около 6 000 иностранцев пересекает границу на въезд в Украину.

Дополнение

С 23 марта этого года при въезде в Украину иностранцы должны иметь негативний ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа.

Демченко сообщал, что с 23 марта в Украину не пустили почти 1800 иностранцев из-за отсутствия негативного ПЦР-теста на COVID-19.

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