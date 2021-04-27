Иностранцы не испугались ужесточения условий въезда в Украину: ГПСУ о ситуации на границе

КИЕВ. 27 апреля. УНН. После усиления для иностранцев условий въезда в Украину, а именно - обязательного негативного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа, два дня отмечалось некоторое уменьшение количества иностранцев, которые следовали в Украину, до 4,5-5,5 тыс. человек в сутки. Однако, на данный момент пассажиропоток практически приравнялся к тому, что был раньше. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.